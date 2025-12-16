Caprabo preveu un augment del 9% de les vendes de productes de Nadal

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
El grup de supermercats Caprabo preveu un augment del 9% dels productes típics de Nadal aquesta temporada, una tendència alcista liderada pels productes frescos, begudes i els dolços tradicionals d'aquesta època de l'any.
En aquest sentit, l'empresa durà a terme una sèrie d'ofertes específiques en els productes habituals de Nadal i farà un seguiment de les tendències del mercat i demandes del consumidor, "tant en la marca de distribuïdor com de marques de fabricant", ha assegurat aquest dimarts en un comunicat.
Per productes, Caprabo ha destacat el pes del producte fresc, tant de la fruita de temporada, la pinya i el raïm, com de carn i marisc, i de plats ja preparats.
El director comercial de la companyia, Daniel Ledesma, ha relacionat "l'augment dels encàrrecs de plats preparats a la botiga i la compra anticipada de productes", amb una tendència clara cap a més comoditat.
També amb motiu de la temporada nadalenca, Caprabo estima un creixement del 10% de les vendes de torrons, juntament amb un altre augment del 15% d'altres productes dolços com bombons, calendari d'advent o tortells.