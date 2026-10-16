Caprabo, Premi Millor Servei d'Atenció al Client

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La companyia de supermercats Caprabo ha estat distingida amb el Premi Millor Servei d'Atenció al Client en la 16a edició dels guardons organitzats per la consultora Sotto Tempo Advertising, informa en un comunicat aquest divendres.
La cadena ha rebut aquest premi en les modalitats de Clubs de Fidelització i, per primer any, de Gran Distribució.
Ha explicat que el premi "confirma el compromís de Caprabo amb la qualitat del seu servei i amb l'experiència que ofereix als seus clients" i que reconeix l'esforç per oferir una atenció propera, accessible i personalitzada.
El 2025, Caprabo va atendre unes 400 consultes diàries a través d'aquest servei, amb un índex de resolució del 93% i un grau de satisfacció declarat del 95%.
L'empresa ha recordat que interactua directament amb els seus clients a través de les xarxes socials.