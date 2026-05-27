Caprabo participa en la Fira Gran 2026, centrada en els cuidadors no professionals

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
Caprabo participa, fins al 29 de maig, en la Fira Gran 2026, el Saló de les Persones Grans de Catalunya, que celebra la seva 27a edició a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i aquest any posa el focus en la situació dels cuidadors no professionals, informa aquest dimecres en un comunicat.
El saló està organitzat per la Fundació FiraGran, entitat sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones grans, promoure un envelliment actiu i participatiu i defensar els seus interessos.
Caprabo col·labora amb FiraGran des del 2017 i, per a aquesta edició, la companyia reforça el seu suport en la caminada popular, que tindrà lloc el divendres 29 de maig a les 10 hores.