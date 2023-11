Caprabo participa en la 15a Setmana Europea de la Prevenció de Residus

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

Caprabo participarà des d'aquest dissabte i fins al 26 de novembre en la 15a edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, un projecte de la Comissió Europea (CE) per promoure accions de prevenció i gestió sostenible de residus.

En aquesta edició, la iniciativa posa el focus en el reciclatge d'envasos amb l'eslògan 'No t'emboliquis!', ha explicat la cadena en un comunicat aquest divendres.

Per reduir l'ús d'envasos i la generació de residus, se centrarà a impulsar iniciatives que donin a conèixer l'impacte ambiental dels envasos, i aportin idees, suggeriments i material de suport per "promoure models de producció i consum més sostenible".

Caprabo preveu desenvolupar diferents accions per generar consciència sobre la gestió sostenible de recursos i residus i fomentar el consum responsable.

Una de les iniciatives és el projecte educatiu 'Tria bo, tria sa', que proposa a les escoles catalanes una activitat per fer a l'aula o a casa perquè els nens aprengui com i per què és important reduir els envasos i embalatges dels productes.