Caprabo obre un supermercat a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
Caprabo ha obert aquest dijous un supermercat a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) "amb un format de proximitat adaptat a les necessitats del municipi", informa en un comunicat.
La nova botiga, situada al número 16 del carrer Sant Joan, té una superfície comercial de 200 m2, ha suposat la creació de 5 llocs de feina i té un horari de 8.30 a 21 hores de dilluns a diumenge.
La botiga disposa d'una àmplia oferta de productes de marca pròpia i marca de fabricant, i té "una de les varietats més gran per metre quadrat del mercat"; a més, compta amb servei de repartiment a domicili i inclou els avantatges i propostes pròpies de la cadena, l'estalvi que proporciona la Targeta Club Caprabo.