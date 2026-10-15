Caprabo obre un supermercat a la Garriga (Barcelona)

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Caprabo ha obert aquest dijous un supermercat a la Garriga (Barcelona), amb una superfície comercial de 200 metres quadrats i que està gestionat en un model de franquícia, informa en un comunicat.
L'obertura s'emmarca en el pla d'expansió previst per la companyia per a l'exercici, a través d'un model que combina l'obertura de botigues franquiciades i pròpies, i que en els últims anys ha donat lloc a l'obertura d'una quinzena de supermercats anualment.
El nou establiment a la Garriga està situat al número 47 del carrer Calàbria, amb un horari d'obertura de dilluns a diumenge, i ha comportat la creació de 5 llocs de feina.