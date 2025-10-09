Caprabo obre un nou supermercat a Sabadell (Barcelona)

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Caprabo ha obert un nou supermercat a Sabadell (Barcelona), al carrer Bruc 26, que s'afegeix a la vintena de punts de venda que té a la comarca del Vallès Occidental, informa en un comunicat aquest dijous.
El nou establiment té una superfície comercial de 195 metres quadrats, ha suposat la creació de 5 llocs de feina i compta amb un horari d'atenció al públic de dilluns a diumenge de 8 a 22 hores.
La botiga disposa d'"una de les varietats més grans per metre quadrat del mercat", i inclou els avantatges i propostes pròpies de Caprabo com l'ús de la Targeta Club Caprabo, una de les seves eines d'estalvi per als clients.