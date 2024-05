Caprabo obre la convocatòria per seleccionar les causes solidàries a les quals donarà suport el 2025

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha obert la convocatòria per seleccionar les causes solidàries que es beneficiaran del programa de recollida de microdonatius als seus supermercats el 2025, segons ha informat en un comunicat aquest dilluns.

Les entitats poden presentar la seva candidatura, amb un màxim de cinc projectes solidaris, fins al 10 de juliol a través del web de la cadena de supermercats.

Per al 2025, les causes solidàries han d'estar emmarcades en àmbits com la cooperació a països en vies de desenvolupament, les malalties, la infància o la protecció del medi ambient, entre d'altres.

És el quart any consecutiu que Caprabo duu a terme aquest procés per seleccionar les causes que formaran part del seu programa anual 'cèntims solidaris'.

Des que es va crear la iniciativa el 2020, els clients de Caprabo han fet uns 6 milions d'accions de donació "en el seu pas per caixa".