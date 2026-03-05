Caprabo obre una botiga de 200 metres quadrats a Rubí (Barcelona)

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
Caprabo ha obert aquest dijous un supermercat de 200 m2 a Rubí (Barcelona) situat a la plaça Esbart Dansaire i que suposa "ampliar la presència de Caprabo a la comarca del Vallès Occidental", informa la cadena en un comunicat.
La nova botiga és una franquícia Aliprox, ha suposat la creació de 4 llocs de feina i compta amb un "ampli horari" d'atenció al públic, de dilluns a diumenge de 8.00 a 23.00 hores.
"La botiga disposa d'una extensa oferta de productes de marca pròpia i marca de fabricant. Té una de les varietats més grans per metre quadrat del mercat, la qual cosa permet fer una compra completa", afegeix Caprabo.