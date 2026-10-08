Caprabo obre a Arenys de Munt (Barcelona) el primer supermercat del grup

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Caprabo ha obert aquest dijous el primer supermercat de la companyia a Arenys de Munt (Barcelona), amb una superfície de 156 metres quadrats i amb un model de gestió de franquícia, informa en un comunicat.
L'obertura s'emmarca en el pla d'expansió previst per la companyia d'aquest exercici, en un model combinat de botigues franquiciades i pròpies, i que en els últims anys ha comportat l'obertura de gairebé 15 botigues a l'any.
El nou local a Arenys de Munt està situat al número 46 de la rambla Sant Martí, la botiga obre de dilluns a diumenge des de les 8.00 fins a les 23.00 hores, ofereix el servei de repartiment a domicili i ha comportat la creació de 5 llocs de feina.