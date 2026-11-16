Caprabo nomena Idoia Sola Mateo nova directora general

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Caprabo ha nomenat Idoia Sola Mateo nova directora general de la companyia en substitució d'Edorta Juaristi Altuna, que ha liderat l'empresa els últims 6 anys i continuarà exercint noves responsabilitats al Grup Eroski, informa la cadena en un comunicat aquest dilluns.
El relleu es farà efectiu a partir de l'1 de febrer, moment en el qual Caprabo tanca l'exercici en curs, acaba el període estratègic 2024-2026 i inicia un nou pla estratègic per als exercicis 2027-2029.
Idoia Sola Mateo, nascuda a Pamplona i resident a Catalunya, compta amb més de 25 anys de trajectòria en companyies dels sectors de l'alimentació i gran consum, com Nestlé, Sara Lee, Essity i FrieslandCampina, en les quals ha assumit responsabilitats a les àrees de màrqueting, vendes i desenvolupament de negoci, i responsable dels resultats a Iberia d'aquestes companyies.
AGAFA EL RELLEU D'EDORTA JUARISTI
Juaristi, que va assumir la direcció de Caprabo el 2020 en plena pandèmia per la covid, "ha posat al centre de la seva gestió el creixement, l'expansió i la consolidació del model diferencial de Caprabo sobre la base de la cohesió i proximitat amb els treballadors, que s'han situat al centre de les decisions".
Més enllà de la gestió durant la pandèmia, Edorta Juaristi ha liderat la posada en marxa de la nova estructura de distribució de Caprabo amb un nou magatzem de productes frescos i un altre per la gestió de Capraboacasa, a més de la nova seu de la companyia, tot això al Prat de Llobregat (Barcelona).