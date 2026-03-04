Caprabo llança una iniciativa per promoure el consum de fruita i verdura entre els infants

DAVID AIROB - CAPRABO - Arxiu
BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
Caprabo ha engegat una iniciativa per promoure el consum de fruita i verdura entre els nens, amb motiu del Dia Internacional de les Fruites i les Verdures, informa en un comunicat aquest dimecres.
La campanya es fa juntament amb l'Associació 5 al dia i AM Fresh Iberia, i dins el programa per a l'alimentació saludable de la cadena 'Tria bo, tria sa'.
Caprabo repartirà prop de 12.000 peces de fruita de proximitat i de temporada als seus supermercats durant el dia, i ha organitzat un concurs per les xarxes socials el premi del qual són 3 carros de compra valorats en 70 euros.