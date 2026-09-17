Caprabo inverteix 2,8 milions en un nou supermercat a Badalona (Barcelona)

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Caprabo ha obert aquest dijous un nou supermercat a Badalona (Barcelona), amb una superfície comercial d'uns 1.200 metres quadrats, després d'una inversió de 2,8 milions d'euros.
La nova botiga, situada al carrer Rambla Gorg, és la cinquena de Caprabo a la ciutat i incorpora 30 persones, informa la cadena en un comunicat.
Amb aquest establiment, Caprabo ja ha assolit la previsió d'obertures previstes en tot el període estratègic 2024-2026, situada en 38 supermercats.