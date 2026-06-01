Caprabo impulsa uns microdonatius per a la campanya d'aprofitament de la Fundació Espigoladors

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
Caprabo ha engegat una campanya de microdonatius que destinarà al projecte de la Fundació Espigoladors 'Urban(eat)a: Ciutats Comestibles' per promoure l'aprofitament alimentari.
La iniciativa pretén impulsar l'ús dels fruits de l'arbrat urbà, que solen tenir finalitats únicament decoratives o climàtiques i comporta que es malbaratin, informa Caprabo aquest dilluns en un comunicat.
Així, després de la recol·lecció de taronges, llimones, olives i d'altres, els fruits recuperats es transformen en nous productes alimentaris com melmelades o oli en obradors d'inclusió laboral.
Els productes resultants es tornen al municipi i a la ciutadania, o es destinen a administracions públiques i entitats socials locals.
La campanya estarà activa durant el mes de juny a les botigues i també en línia, i a més inclou activitats de sensibilització com tallers a les aules o sessions de cuina d'aprofitament a escoles, instituts, entitats i altres col·lectius.