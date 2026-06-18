Caprabo i la Federació Catalana DOP-IGP posen en valor els olis DOP catalans

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
Caprabo i la Federació Catalana DOP-IGP han posat en valor els olis DOP catalans en la Jornada Gastronòmica Caprabo de Productes de Proximitat dedicada a aquest producte, informen en un comunicat conjunt aquest dijous.
La iniciativa ha valorat les cinc denominacions d'origen protegides d'oli que hi ha a Catalunya: DOP Oli Empordà, DOP Oli Siurana, DOP Oli Terra Alta, DOP Oli Baix Ebre-Montsià i DOP Oli les Garrigues.
L'esdeveniment, que ha tingut lloc a l'espai Chef Caprabo del supermercat de la companyia a L'Illa Diagonal de Barcelona, ha ofert un 'showcooking' amb un menú degustació elaborat per la cuinera Sara Martínez.
El president de la Federació, Josep Pere Colat, ha explicat que aquestes jornades contribueixen "a acostar al consumidor la riquesa agroalimentària catalana i a mostrar el valor diferencial de productes únics".
El representant de l'àrea de Proximitat de Caprabo, Òscar Roselló, ha afegit que la voluntat és "donar visibilitat a productors i consells reguladors i integrar els seus productes en una oferta que respon a les noves demandes del consumidor".