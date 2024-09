Caprabo evita el malbaratament de més de 1.200 tones d'aliments fins al juny

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

Caprabo assegura que ha evitat el malbaratament de més de 1.200 tones d'aliments durant el primer semestre de l'any, i ha recordat que participa en la VII Setmana Contra el Malbaratament Alimentari promoguda per l'Asociación de Empresas del Gran Consumo (Aecoc), en un comunicat aquest divendres.

La cadena "maximitza l'aprofitament alimentari a través de diferents accions", que ha afegit que fomenten l'estalvi i redueixen l'impacte mediambiental.

Entre aquestes mesures hi ha la comercialització d'aliments pròxims a la data de consum preferent amb descomptes de fins al 30% o la donació d'aliments als Bancs d'Aliments.

També ha impulsat la logística inversa per a l'estalvi alimentari, que ha permès convertir 200 tones de subproductes orgànics en pinsos i farines d'origen animal.

D'altra banda, col·labora amb l'aplicació 'Too good to go' i ha fet donacions d'aliments per a mascotes.