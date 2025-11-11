Caprabo dona suport a la Fundació Ajuda i Esperança per prevenir trastorns de conducta alimentària

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) - Els supermercats de Caprabo han engegat durant el mes de novembre la recollida de microdonatius a través de la iniciativa 'Cèntims solidaris', per donar suport a la Fundació Ajuda i Esperança en la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària (TCA), informa en un comunicat aquest dimarts.
La iniciativa té com a objectiu oferir acompanyament i suport emocional a les persones que estan travessant aquesta situació, mitjançant el Telèfon de l'Esperança (934 144 848), un servei d'atenció confidencial disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
A més d'atenció telefònica continuada, l'entitat impulsa la formació específica del voluntariat en la detecció de trastorns de la conducta alimentària i la coordinació amb entitats i serveis que poden oferir suport complementari a les persones afectades.