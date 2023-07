Caprabo comença la recollida d'ajuda per a persones amb malalties neurodegeneratives

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha arrencat la campanya de recollida de microdonatius destinats a la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) i l'Associació Catalana de Malalties Neuromusculars (ASEM), ha explicat l'empresa en un comunicat aquest dilluns.

Els donatius es destinaran al programa d'atenció domiciliària de la FEM per a persones amb esclerosi múltiple i altres malalties neurodegeneratives en situació de dependència.

També serviran per donar suport al programa d'Asem d'ajuda en línia per a persones i famílies que no es poden desplaçar a la seu de l'entitat per rebre l'atenció que necessiten.