Caprabo col·labora amb Assís en l'alimentació i la higiene de persones sense llar

BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
Els supermercats de Caprabo han posat en marxa, durant el mes de desembre, una recollida de microdonatius a través de la seva iniciativa cèntims solidaris per donar suport a l'associació Assís en el seu programa d'ajuda per a persones sense llar, informen totes dues entitats en un comunicat aquest dilluns.
Els clients de Caprabo poden fer aquests microdonatius de manera voluntària i confidencial en el moment de pagar la compra amb la targeta o el mòbil, i també en línia a través del portal web de la companyia.
D'aquesta manera, poden contribuir al projecte d'Assís, que treballa perquè ningú en circumstàncies de vulnerabilitat atès al seu centre hagi de renunciar a un plat de menjar o a un espai on poder-se cuidar i mantenir la higiene personal.
Segons ha explicat l'associació, el context socioeconòmic actual ha augmentat el nombre de persones que necessiten ajuda i el tipus de perfils en situació de sensellarisme, per la qual cosa alerta que cada vegada atenen perfils més joves, famílies senceres i persones amb feina, però en situació de vulnerabilitat.
Al seu Centre Obert, Assís prepara aproximadament 150 esmorzars diaris i reforcen els lots setmanals amb proteïna fresca --pollastre, carn o peix-- per garantir una dieta més completa, i ofereix serveis essencials com rober i dutxes, pensats per cobrir necessitats bàsiques i crear espais d'acollida i cura personal.
Així mateix, treballa per facilitar l'acompanyament social, l'accés a habitatge i l'atenció sanitària per a aquestes persones, i promou activitats formatives i d'inserció social i laboral.