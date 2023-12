Caprabo i cinc entitats socials creen el primer supermercat ecosocial de Catalunya

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

Caprabo i cinc entitats socials han creat el primer supermercat ecosocial de Catalunya a Vilafranca del Penedès (Barcelona), denominat SIS Caprabo per les seves sigles Supermercat Inclusiu i Social.

Obrirà les portes aquest mes i les entitats que s'han aliat amb Caprabo per a aquest projecte són Entrem, Moltacte, Grup Alba, Bildi Grafiks i Tandem Social, informen aquest dilluns en un comunicat conjunt.

La iniciativa va ser impulsada per la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat a través del Programa de Foment de l'Economia Social mitjançant una subvenció de Projectes Singulars, que ha cofinançat els estudis previs i la iniciativa.

Segons el comunicat, aquest supermercat estarà gestionat per Entrem Grup i té l'objectiu d'ajudar a consumir "de manera més ètica i solidària, alhora que crea oportunitats laborals per a col·lectius desfavorits".

Comptarà amb una zona SIS, un espai que funcionarà com un bar i cafeteria ecosocial on s'oferiran activitats com tallers, xerrades i presentacions de llibres, entre d'altres, i que es gestionarà a través de la col·laboració entre Entrem i l'espai de coworking Kunlabi de la cooperativa Bildi.