Caprabo i el Banc dels Aliments de Girona impulsen fins al diumenge el Recapte Primavera 2026

GIRONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
Caprabo ha col·laborat amb el Banc dels Aliments de Girona per engegar el Recapte Primavera 2026, que comença aquest divendres i durarà fins al diumenge a les comarques de Girona.
L'objectiu de la iniciativa és reforçar les reserves d'aliments per garantir l'ajuda a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat, informa Caprabo en un comunicat.
Els clients de Caprabo poden col·laborar fent aportacions econòmiques a la caixa de pagament i també poden donar aliments als supermercats.
El Banc dels Aliments aconsella donar aliments bàsics com llet, oli i conserves de peix i vegetals entre altres productes com potets per a l'alimentació infantil.
Segons dades de la campanya solidària dels Bancs d'Aliments, amb 10 euros d'ajut es poden comprar i distribuir aproximadament vuit quilos d'aliments bàsics.