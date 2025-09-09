Caprabo avança en el seu pla d'expansió amb dos supermercats nous a Catalunya

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
Caprabo ha obert dos supermercats nous, un a Premià de Dalt (Barcelona) i un altre al barri de Navas de Barcelona, i avança així en el seu pla d'expansió a Catalunya.
El pla té com a objectiu recuperar i ampliar la seva presència "a zones estratègiques i guanyar competitivitat en el mercat", segons ha informat aquest dimarts en un comunicat.
Amb aquestes dues botigues, la cadena incorpora més de 400 metres quadrats de superfície comercial i dona feina a nou persones, i preveu tancar l'any superant el nombre d'obertures previstes.