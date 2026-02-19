Caprabo arrenca el pla d'expansió d'aquest exercici amb un nou supermercat a Barcelona

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
Caprabo ha començat aquest dijous el pla d'expansió previst per a l'exercici 2026 amb l'obertura d'un supermercat al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, informa en un comunicat.
El local, al carrer Anglí 31, té una superfície comercial de 200 m2, ha suposat la creació de 6 llocs de feina i compta amb un horari d'atenció al públic de dilluns a diumenge de 8 a 22.
El pla d'expansió ha suposat obrir una quinzena de supermercats a l'any en els últims exercicis, amb una estratègia que combina l'obertura de botigues franquiciades amb botigues pròpies a Catalunya, el seu mercat estratègic.