Caprabo activa una campanya de donatius per a les dones víctimes de violència de gènere

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
La cadena de supermercats Caprabo ha impulsat la recollida de microdonatius durant març per donar suport a la Fundació Esportsalus i l'Associació Bona Voluntat en Acció en els seus programes d'acompanyament a dones en situació de vulnerabilitat i víctimes de violència de gènere, expliquen les tres entitats aquest dijous en un comunicat.
La iniciativa, batejada com 'Cèntims Solidaris', coincideix amb el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, i permet als clients fer aquests donatius en el moment del pagament de la compra, amb l'objectiu de contribuir a millorar el benestar físic, psicològic i social de les dones i afavorir-ne la inclusió en la comunitat.
Caprabo, Fundació Esportsalus i Bona Voluntat en Acció han destacat que, segons unes dades dels Mossos d'Esquadra, el 2025 es van registrar 14.000 denúncies per violència de gènere a Catalunya, unes xifres que "mostren que encara hi ha moltes dones que necessiten suport per tirar endavant i reconstruir les seves vides després d'haver viscut situacions de violència".