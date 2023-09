Capella veu el traspàs de Rodalies com "una condició" per a la investidura

Assegura que la Constitució prohibeix l'indult general i no l'amnistia



BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Ester Capella, ha considerat que el traspàs de Rodalies del Govern central a la Generalitat és "una condició" perquè ERC doni suport a la investidura del president en funcions del Govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.

"Espanya algun dia s'ha de creure que hi ha competències que poden ser transferides i han de ser transferides", ha assegurat en una entrevista a 'El Punt Avui', recollida aquest diumenge per Europa Press.

Respecte a l'ampliació de la plantilla de Rodalies anunciada per Territori aquesta setmana, ha apuntat que pretenen posar "totes les condicions perquè no hi hagi excuses" sobre que el Govern no pot assumir determinats aspectes.

"Es demostra cada dia que, sense poder governar-ho tot --vies, trens, personal-- difícilment pots tenir un servei eficaç i que garanteixi el dret a l'accessibilitat", ha assenyalat.

"COMPTADOR A ZERO"

Capella ha considerat que per solucionar el conflicte polític català s'ha de "posar el comptador a zero", i ha assegurat que és voluntat política.

Segons ella, és l'indult general el que està prohibit, i ha apuntat que és el que feia l'expresident del Govern central José María Aznar: "Un indult general és el que feia ell quan indultava més de mil persones d'un cop de ploma".

"La Constitució, quan vol prohibir alguna cosa, ho diu expressament", ha conclòs.

B-40 I AEROPORT

Sobre la B-40, ha criticat que el Govern central "digui que la Generalitat no pot fer el projecte ni executar-lo", i ha afirmat textualment que qui té interès que es faci és l'Estat.

"Nosaltres tenim els deures fets en relació amb els encàrrecs de gestió. I vull entendre que no es volen condicionar els altres quatre encàrrecs de gestió quan els deures els tenim fets", ha afegit.

La consellera ha dit que és "una evidència" que no acceptaran cap acord sobre el futur de l'aeroport de Barcelona-el Prat si la Generalitat no pot participar en la gestió.