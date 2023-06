Capella veu "inapropiada, inadequada" la detenció de l'alcaldessa de Sitges (Barcelona)

BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori de la Generalitat i membre d'ERC, Ester Capella, ha qualificat d'"inapropiada, inadequada" la detenció aquest dilluns de l'alcaldessa de Sitges (Barcelona), Aurora Carbonell (ERC), per presumpta prevaricació i malversació.

Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio d'aquest dijous recollida per Europa Press sobre la investigació del jutjat d'instrucció 8 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) a 13 persones --entre les quals la primera edil i vuit regidors-- pels presumptes delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental.

Capella ha criticat que no hi hagués una ordre de detenció per part del jutjat que instrueix la causa, cosa que fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han confirmat a Europa Press, si bé no és necessària perquè la policia faci les detencions.

"Ahir es va vulnerar la presumpció d'innocència i el que s'ha fet és la 'pena de telediari'", ha lamentat, després de defensar que Carbonell hauria anat a declarar pel seu propi compte sense la necessitat de ser detinguda.

La consellera ha recordat que "una investigació judicial no pressuposa que aquella persona sigui culpable d'absolutament res" i ha assegurat que Carbonell i el consistori van fer saber als equips jurídics els fets objecte d'investigació.