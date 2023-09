Capella, sobre el traspàs de Rodalies: "Requereix unes negociacions amb profunditat"

BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Ester Capella, ha sostingut aquest dijous que el traspàs de Rodalies "requereix unes negociacions amb profunditat" després de negar haver tractat l'assumpte en la reunió de dimecres amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en funcions, Raquel Sánchez.

"Era evident que no parlaríem ni es parlaria de la transferència de Rodalies", ha subratllat en una entrevista a TV3 aquest dijous recollida per Europa Press, en què ha assegurat que la negociació precisa que grups de treball seccionin cada aspecte per materialitzar la transferència, textualment.

Ha emmarcat la reunió a "construir les confiances necessàries perquè es compleixin aquells acords que s'havien pactat" i a generar un clima de confiança per complir amb els objectius finals, en les seves paraules.

"Sempre que els catalans anem a Madrid, mai podem tornar satisfets", ha assenyalat Capella, que ha valorat que la mesura anunciada dimecres de doblar la freqüència de trens de Rodalies a Lleida és important, però no suficient.

Sobre l'aplicació de la llei d'habitatge a Catalunya, ha reiterat que el ministeri no accepta la llista de 140 municipis per aplicar la limitació del preu del lloguer: "Nosaltres hem fet els deures", ha reivindicat, i ha afegit que si no es publica és impossible aplicar-la, textualment.