Capella responsabilitza el Govern central que no s'hagi signat el conveni de la B-40

BARCELONA, 20 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, ha responsabilitzat el Govern central que encara no s'hagi signat el conveni de la B-40, ja que cal una modificació de la llei de carreteres de l'Estat.

"I, de qui és competència la modificació de la llei de carreteres? És d'aquest Parlament? No, és de les Corts Generals, per tant ha de ser a proposta del Govern de l'Estat", ha sostingut aquest dimecres en la sessió de control al Govern en el ple del Parlament, interpel·lada per la diputada de la CUP Montserrat Vinyets.

En aquest sentit, Capella ha afirmat que "mentre uns menteixen", el Govern duu a terme, ha dit, allò al qual s'ha compromès, a complir l'acord que inclou el projecte de la ronda Nord entre Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès (Barcelona).