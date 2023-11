Capella reivindica el traspàs integral de Rodalies davant els que el volen "descafeïnar"

BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, ha reivindicat aquest dimecres el traspàs integral de Rodalies acordat entre ERC i el PSOE davant els que el volen "descafeïnar", en al·lusió implícita a Junts.

"Per primer cop a la vida rebem un traspàs integral, que també vol dir un traspàs de les infraestructures ferroviàries. No és poca cosa. Ho dic pels que el volen descafeïnar", ha recalcat durant la sessió de control en el ple del Parlament en resposta a una pregunta del diputat d'ERC Jordi Orobitg.

Segons Capella, si es materialitza l'acord entre els socialistes i els republicans es crearà "una empresa que gestionarà Rodalies a Catalunya, que no serà Renfe", la qual cosa considera que és un pas endavant.

Amb això, ha assegurat que començaran a treballar amb l'objectiu que Rodalies sigui "puntual i que es redueixin les incidències que hi ha diàriament".

"Com va ser el traspàs dels Mossos? Imaginin i projectin en el futur. Rodalies ha de ser així", ha explicat Capella, que també ha destacat que el traspàs va acompanyat de recursos econòmics amb partides que s'esforçaran perquè s'executin íntegrament.

OROBITG

Abans, Orobitg ha retret que hi hagi qui es troba més còmode "en la crítica, quan no en el sarcasme" en acords com el de Rodalies, en referència a Junts.

"Són els que han passat de trivialitzar els indults i la modificació del Codi Penal, com si fossin restes, reformes que han servit per eliminar la sedició i modular la malversació amb el conegut a canvi de res, a criticar aquest traspàs amb un punt a canvi de poca cosa. Podríem dir que progressen adequadament", ha resolt.