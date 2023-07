Capella nega que la B-40 serà una via d'alta capacitat i demana al Govern central transferir els diners

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, ha negat que la B-40 serà una via d'alta capacitat i ha instat el Govern central a transferir "de la manera més ràpida" els diners perquè la Generalitat pugui executar les obres i fer el projecte, tant de la B-40 com els 914 milions d'euros acordats per a infraestructures.

En unes declaracions aquest divendres, Capella ha insistit que "la pilota és a la teulada del Govern de l'Estat", i ha celebrat que els 914 milions tindran un efecte immediat en l'equilibri i l'equitat territorial de Catalunya.

"Els acords es compleixen i els pactes s'honoren. El Govern de Catalunya compleix i fa que altres governs compleixin també", ha sostingut la consellera, que ha recordat que els 914 milions eren part d'un acord pressupostari d'ERC amb el Govern central.

Preguntada per si tem que hi hagi un canvi de govern i finalment no es transfereixin els diners, Capella ha respost que "el govern en funcions de l'Estat sap que ha de complir les seves obligacions", ja que considera que els incompliments trenquen les confiances.

"Espero que el Govern de l'Estat espanyol, tot i que estigui en funcions, dugui a terme tot al que s'ha compromès, com nosaltres, com a govern d'aquest país, fem diàriament", i ha aclarit que no s'han fixat calendaris per a la transferència dels diners.