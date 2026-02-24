Capella (ERC) veu marge de maniobra en els pressupostos: "La pilota està a la teulada del PSC"

"Hi ha moltes lleis i coses que s'han d'aprovar", adverteix
BARCELONA, 24 febr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha considerat que hi ha marge de maniobra per continuar negociant amb el Govern sobre els pressupostos tot i que ha recalcat que "la pilota està a la teulada del PSC", en referència a la demanda que compleixin amb la recaptació de l'IRPF.
"Si no hi ha acord, presentarem esmena a la totalitat. Que hi haurà marge de maniobra? En aquesta vida sempre hi ha marge de maniobra. Quan no hi ha marge de maniobra, ja saben què passa, que ens hem mort", ha subratllat en una roda de premsa a la cambra catalana.
Segons Capella, ERC no posa coses noves sobre la taula però sí exigeix al PSC que compleixin amb l'acordat, i recorda que la cessió de la recaptació de l'IRPF forma part de l'acord que van rubricar els republicans i socialistes per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat.
"El partit s'ha de jugar fins a l'últim minut", ha subratllat, després d'advertir que, si no compleixen amb l'IRPF, els republicans faran servir tots els mecanismes i palanques al seu abast per pressionar els socialistes.
Més enllà de la possible esmena a la totalitat als comptes, ha constatat que "hi ha moltes lleis i coses que s'han d'aprovar", i per a això els socialistes necessiten el suport dels republicans.
Després de reivindicar que ERC té molta paciència, ha rebutjat fer un memorial de greuges però ha insistit que han donat "temps suficient" als socialistes perquè compleixin.
Malgrat que apunta que Illa ha fet algun gest, ha assenyalat que s'evidencia que la qüestió de l'IRPF no depèn només del president de la Generalitat i del PSC, en al·lusió al PSOE.
"L'acord d'investidura implicava que el PSOE avalava tot allò que pactàvem i afectava una decisió del PSOE perquè es pogués investir Illa. Què cal fer? El contrari que han fet fins ara, dir que faran possible el que es va pactar", ha apuntat.
ELECCIONS A ANDALUSIA
Per Capella, que hi hagi eleccions a Andalusia o en qualsevol altra comunitat autònoma no hauria de condicionar el compliment dels acords entre ERC i els socialistes, i defensa que Illa hauria de ser el primer a advertir-ho.
"I el PSOE, i per tant el Govern central, hauria de tenir clar que el que passa en diferents àmbits de l'estat no pot condicionar les obligacions que té amb Catalunya", ha ressaltat, per la qual cosa ha instat els socialistes a moure's.