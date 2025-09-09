Capella (ERC) veu "inaudit" que el Suprem enviï a judici el fiscal general de l'Estat

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha dit que és "inaudit" que el magistrat del Tribunal Suprem (TS) Ángel Hurtado hagi acordat obrir judici oral contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per un presumpte delicte de revelació de secrets contra Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.
"Inaudita ja va ser l'entrada i escorcoll al despatx del fiscal general de l'Estat de la mateixa manera que va ser inaudit el procés contra els líders independentistes, contra els membres del Govern de la Generalitat", ha dit aquest dimarts en una roda de premsa al Parlament.
Capella ha criticat que la cúpula judicial està "feta a mida" del Partit Popular quan, segons ella, tenia les majories absolutes per configurar els tribunals i també ha incidit que la llei d'amnistia no s'apliqui en els termes que va ser aprovada a les Corts Generals.