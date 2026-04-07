Capella (ERC) s'obre a un traspàs de la prestació per desocupació però "sense renunciar" al de l'IRPF

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, s'ha mostrat favorable a un possible traspàs de la prestació per desocupació del Govern central a la Generalitat, en el marc de les negociacions amb els socialistes sobre els pressupostos catalans, però ha subratllat que estan oberts a aquests plantejaments "sense renunciar" al traspàs de l'IRPF que van acordar per a la investidura de Salvador Illa.
"No estic dient que es neguin l'un amb l'altre. Estic dient que tot és sobirania a aconseguir i que no renunciem a cap. Algunes estan més treballades i d'altres no", ha respost en preguntar-li en roda de premsa aquest dimarts per si considera que el traspàs de la prestació per desocupació és igual o millor que el de l'IRPF.
La portaveu republicana ha sostingut que aquest traspàs requereix haver-ho treballat abans: "Qui ha de fer propostes és qui ha de treballar perquè es facin possibles", ha assenyalat en al·lusió als socialistes, després d'afegir que estan a l'expectativa del que els puguin proposar en la negociació i si hi ha coses assolibles en el curt termini i més tard.
També ha apuntat que tant en l'acord d'investidura com fora d'aquest hi ha "uns quants" avenços en sobirania que es podrien posar sobre la taula, després d'instar els socialistes a proposar-los algun de millor que el de l'IRPF.