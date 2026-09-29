Capella (ERC) titlla d'"avorrit" el discurs d'Illa al DPG i l'acusa de falta d'ambició

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC en el Parlament, Esther Capella, ha qualificat d'"avorrit" el discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa, al Debat de Política General al ple del Parlament, i l'ha acusat de falta d'ambició.
En roda de premsa aquest dimarts després de la intervenció d'Illa en el ple, Capella ha assegurat que "la gestió és una obligació de qualsevol govern, però per si sola no és un projecte de país", després del que ha assenyalat que no sap quin projecte per a Catalunya té Illa després d'escoltar-lo.
Sobre l'anunci per impulsar la compra compartida d'habitatge entre particulars i la Generalitat per a persones majors de 40 anys, la portaveu republicana ha afirmat que, "més enllà de si és una mesura encertada o no, és evident que 100 milions d'euros ara mateix seria una gota en un oceà".
També ha replicat a Illa que el projecte independentista "no trenca ni ha trencat gens", i ha sostingut que molts dels èxits en infraestructures que ha enumerat el president són obra dels governs que l'han precedit.
Capella ha celebrat que Illa hagi defensat el nou model de finançament i la llengua catalana, ja que considera que són dos dels pilars de l'acord d'investidura amb ERC: "Des d'ERC marquem l'agenda del Govern i posem a l'agenda el que al país li convé".
Preguntada per si ERC preveu transaccionar alguna proposta de resolució amb els socialistes, la portaveu republicana ha respost que una vegada siguin públiques les propostes veuran si hi ha marge i "grau de capacitat" per moure als socialistes cap a les prioritats d'ERC.