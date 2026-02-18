Capella: "Sense la confiança" de poder recaptar l'IRPF no hi haurà comptes ni PGE

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha afirmat aquest dimecres que, "sense la confiança" que Catalunya pugui recaptar l'IRPF, els republicans no negociaran ni els pressupostos de la Generalitat ni els de l'Estat.
En relació amb la proposta de llei d'ERC per habilitar l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) per recaptar aquest tribut, ha expressat que la qüestió està aturada, en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha dit que s'ha avançat en el sistema de finançament per a Catalunya però reclama "avançar més" en els acords d'investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha criticat per l'entrevista de dimarts a TV3, Catalunya Ràdio i 3Cat.
ILLA, SENSE AUTOCRÍTICA
"El vam veure amable en les formes, però sense gaire ambició, per no dir gens d'ambició, i amb manca de lideratge, des del punt de vista del que cal al país, i sense haver fet autocrítica", ha dit.
Ha qualificat de "foc d'encenalls" la proposta de Junts que Illa se sotmeti a una moció de confiança, i ha assegurat que Catalunya no està en aquest punt perquè una moció de confiança s'ha de produir quan no es té capacitat per fer una moció de censura.