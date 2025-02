Capella (ERC) retreu a Junts no haver "donat suport a ERC" en les negociacions de la quitança del FLA

Avisa que el decret del règim sancionador d'habitatge és "insuficient"

BARCELONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha retret a Junts no haver "donat suport a ERC" en les negociacions per a la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), i ha sostingut que si defensar una quitança era bo fa 5 o 6 anys, ara també ho ha de ser.

"Criticar sistemàticament és més fàcil. Si tenien una fórmula millor, m'hauria agradat que ens haguessin acompanyat en aquesta negociació", ha afirmat Capella en una roda de premsa aquest dimarts sobre les crítiques de Junts i el PP a l'acord entre ERC i el Govern central.

Ha recordat que no va ser ERC qui va aprovar el mecanisme del FLA a través d'una modificació de la Constitució: "Alguns dels que es queixen són partícips d'aquestes modificacions legals que han permès que aquells diners que se'n van de Catalunya cada any, ens els deixessin i ens acabessin cobrant interessos", en al·lusió als populars.

Ha preguntat si és o no una bona notícia que la Generalitat pugui disposar de 1.000 milions d'euros més a l'any en no haver de pagar els interessos del FLA, i ha afegit que una altra manera de "revertir l'infrafinançament" de Catalunya serà a través del finançament singular.

En aquest sentit, ha assegurat que les negociacions per al finançament singular se situen dins el termini establert en l'acord, ja que tenen "sis mesos per tenir una proposta per començar" a negociar, i ha avisat que aquestes converses no aniran ràpid.

RÈGIM SANCIONADOR

La portaveu republicana ha sostingut que el decret de contenció de rendes que es votarà dimecres al Parlament i que conté el règim sancionador de la llei d'habitatge és "insuficient", ja que li falta la definició de lloguer de temporada i d'habitacions, segons ella.

Capella no ha avançat què votarà ERC en aquest decret --ho anunciaran dimecres--, però ha criticat que el PSC deixés caure "partidàriament" la regulació que va impulsar el govern de Pere Aragonès sobre el lloguer de temporada, amb l'objectiu, segons ella, de desgastar l'executiu republicà.

"No pararem fins que hi hagi una regulació del lloguer de temporada. El règim sancionador sense definicions clares és incomplet", ha subratllat Capella, que ha insistit que s'hi podria haver posat solució fa un any.