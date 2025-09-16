Capella reitera que no preveuen negociar els comptes si no es compleix el finançament

Celebra "el gest" d'Aragonès de renunciar al sou d'expresident del Govern
BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha reiterat que "no hi ha previsió" de negociar els pressupostos de la Generalitat del 2026 si no es compleix l'acord per a un finançament singular i perquè Catalunya tingui la capacitat de recaptar el 100% de l'IRPF.
"No hi ha cap previsió perquè prèviament s'han de complir tot un seguit d'acords que en aquests moments diria que estan molt congelats", ha lamentat Capella en una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana.
Ha insistit que no obriran "noves carpetes si no s'han complert les bàsiques que han fet determinant la investidura del president Illa", en al·lusió a l'acord d'investidura entre ERC i el PSC, i ha recordat que aquell pacte també va ser avalat pel Comitè Federal del PSOE.
"EL GEST" D'ARAGONÈS
Capella ha agraït "el gest" de l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès de renunciar al sou d'expresident, i ha recordat que ERC va promoure una limitació d'aquestes retribucions perquè deixessin de ser vitalícies.
Preguntada per si creu que s'hauria d'eliminar la retribució als expresidents condemnats per casos de corrupció, ha respost que és un tema que s'ha de debatre un cop s'apliqui la llei d'amnistia: "No participarem en la criminalització de presidents represaliats", ha avisat.
També ha agraït la tasca del diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg, que ha decidit deixar l'acta i retirar-se de la política institucional, tot i que no ha volgut concretar si el secretari adjunt d'ERC, Oriol López, ocuparà el seu escó, ja que és el següent a la llista per Barcelona.