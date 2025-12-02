Capella (ERC) reclama a Sánchez que compleixi els pactes i l'avisa: "Els crèdits s'acaben"

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha reclamat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que compleixi els pactes que va signar per a la seva investidura, i l'ha avisat: "Els crèdits s'acaben", preguntada per com interpreta els anuncis que ha fet el president espanyol de complir alguns dels acords als quals va arribar amb Junts.
"Més enllà de les bones paraules, estaria bé que es complís amb les obligacions concretes, i això interpel·la directament el president del Govern central, que compleixi", ha reclamat Capella en una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana, després d'afegir que a ERC celebraran qualsevol avenç quant a compliments que beneficiï Catalunya, en al·lusió als acords amb Junts.
Preguntada per com interpreta que Sánchez no hagi anunciat res sobre el finançament singular, la portaveu republicana ha respost que "ERC és molt pacient" perquè volen assolir l'objectiu d'un finançament just i singular per a Catalunya, i ha subratllat que els republicans són pacients i persistents amb aquesta qüestió.
"Com més incompleixen, mes s'eleva el preu de les coses. Si complissin a la primera potser ningú no posaria tantes línies a tot", ha retret Capella, que ha reconegut que aconseguir la recaptació de l'IRPF des de Catalunya té les seves complexitats i implica modificar lleis estatals.
Ha sostingut que tenen una pressa relativa en que s'avanci en finançament i que hi continuen treballant, i ha remarcat que ERC procura que, quan trenca negociacions, "és perquè ja no hi ha res a fer".