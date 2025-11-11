Capella (ERC) rebutja fixar com a línia vermella amb el PSC l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha descartat fixar com a línia vermella amb els socialistes l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, després que el president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, hagi anunciat que en els pròxims dies Aena publicarà la licitació tècnica per a la gestió i el desenvolupament del pla director per a l'ampliació.
"Això no va de més pistes llargues, de més metres cúbics de formigó, sinó de com fem que les infraestructures que té el nostre país responguin i serveixin a l'interès general i no als interessos dels del cupó, que estan esperant quins beneficis obtenen a costa de la immensa majoria de la ciutadania", ha afirmat en una roda de premsa aquest dimarts.
Capella ha assenyalat que "de tant posar línies vermelles quedes atrapat", quan ha estat preguntada per si això hauria de ser una línia vermella en les negociacions amb el Govern.
Ha insistit que no es tracta d'ampliar l'Aeroport sinó de fer més eficients les infraestructures actuals i de "posar enginy" perquè l'aeròdrom actual tingui capacitat de fer tot el que diuen que es faria si s'ampliés la pista, textualment.
La portaveu republicana també ha apostat perquè Catalunya tingui la governança dels aeroports, i ha desitjat que hi hagi "una majoria" que ho recolzi.