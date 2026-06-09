Capella (ERC) sobre el rebuig del Papa a l'avortament i l'eutanàsia: "És el cap de l'Església"

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha justificat el rebuig del papa Lleó XIV a l'avortament i l'eutanàsia, tal com va expressar dilluns en el seu discurs al Congrés: "És el cap de l'Església, continua defensant el que l'Església defensa".
En una roda de premsa aquest dimarts, Capella ha valorat així les paraules que va pronunciar el pontífex a la cambra baixa, quan va dir que "tota vida humana ha de ser reconeguda i custodiada des de la concepció fins a l'ocàs natural, en cada circumstància de la seva existència".
La portaveu republicana ha assegurat que, del discurs del pontífex, es queda amb la petició de trobar una solució als conflictes bèl·lics al món, i amb les seves paraules sobre la pau, la inclusió i la tolerància.
"Menys cops de pit i menys agenollar-se i resar si resulta que el que tens al costat, com que no té el teu color de pell o no professa la mateixa religió, resulta que li negues el que és, o li negues la condició humana. Va venir a dir això", ha sostingut Capella.
També ha defensat que el Papa parli en català durant la visita aquest dimarts i dimecres a Catalunya, i ha descartat valorar si era oportú que la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, li ho demanés dilluns en persona: "Tothom decideix la seva posició en tot moment, això no ho fa ni millor ni pitjor a l'hora de defensar la llengua del nostre país".