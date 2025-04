Capella (ERC) proposa una comissió de seguiment al Parlament sobre les incidències a Rodalies

Confia a tenir "en les pròximes setmanes" l'estructura de la comissió sobre les infiltracions

BARCELONA, 1 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha proposat la creació d'una comissió de seguiment al Parlament sobre les incidències a Rodalies, i que el Govern pugui comparèixer "setmanalment" per donar explicacions.

En una roda de premsa aquest dimarts, ha assegurat que aquest espai serviria perquè el Govern expliqués les causes de les incidències i les mesures que està prenent per resoldre-les, i ha sostingut que recull les exigències de transparència aprovades la setmana passada en el ple monogràfic sobre Rodalies.

Capella ha rebutjat la presumpta infiltració d'un agent de la Policia Nacional en entitats i associacions de Lleida, i també en el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), i ha explicat que "s'està acabant de tancar" el detall sobre la Comissió d'Investigació sobre Infiltracions al Parlament.

"Anem tan ràpid com és possible per consensuar com s'ha de dissenyar aquesta comissió. Estem molt avançats i en les pròximes setmanes ja tindrem una estructura", i ha afegit que també se sabrà qui formarà part de la mesa de la comissió i els seus objectius.

Ha assegurat que "aquesta utilització dels agents de les forces i cossos de seguretat de l'Estat viu en un llimb jurídic" i considera que aquestes iniciatives operen sota un paraigua que no és legal, textualment.

A més a més, ha celebrat que "un espectre important del Parlament", concretament els grups parlamentaris del PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP, hagin acordat la creació d'una comissió d'estudi sobre el feixisme, el racisme i els discursos d'odi, que ha d'ajudar a tenir millors mecanismes per combatre aquests fenòmens.