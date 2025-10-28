Capella (ERC) pregunta a Junts en què consistirà la ruptura amb el PSOE: "No hi veiem gaire novetat"

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Esther Capella, ha preguntat aquest dimarts a Junts en què consistirà i en què es traduirà l'anunci de la seva ruptura de relacions amb el PSOE: "En tot cas, no veiem gaire novetat en el tema".
"Trencar la relació, exactament, què significa que no hagin fet fins ara? Suposo que el que volen dir és que no hi haurà nous acords fins que no compleixin. Aquesta és la formulació de Junts respecte a la seva relació amb el PSOE? Gairebé diria que benvinguts al que ERC està fent des de fa temps", ha sostingut en una roda de premsa a la cambra catalana.
Més enllà d'expressar respecte pels processos interns dels partits, veu necessari tenir "les màximes forces i palanques" per forçar els socialistes a complir els acords que ha tancat amb diferents formacions polítiques.
"A ERC no renunciarem mai a defensar els interessos de Catalunya en tots els fronts", ha recalcat.
I és que, segons Capella, tots els acords i votacions dels republicans estan condicionats a que hi hagi avenços que beneficiïn Catalunya: "És la posició que té ERC a Madrid però també a Catalunya", ha resolt.