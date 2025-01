Capella sobre la negociació dels comptes: "Calen compliments, i no n'hi ha"

Reclama "mesures contundents" en qüestions com el finançament singular i la resolució del conflicte

BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha insistit aquest dilluns que per poder acordar amb els socialistes el projecte de pressupostos d'aquest any "calen compliments, i no n'hi ha".

"Per poder acordar de nou cal complir els acords que estan pendents. Podria parlar dels acords d'investidura amb Pedro Sánchez, però també, en aquest cas, dels acords d'investidura del president Illa", ha destacat en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Així, ha reclamat "mesures contundents" perquè es vegi que hi ha avenços i compliments efectius en altres qüestions com el finançament singular, la resolució del conflicte polític, encomanes de gestió i altres qüestions relacionades amb llengua, mobilitat --especialment Rodalies-- i habitatge.

En preguntar-li si la preocupa que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, sigui també la candidata del PSOE per Andalusia a l'hora d'asseure's a negociar sobre el finançament singular, Capella ha confiat que no vol "devaluar" un possible acord, i per això ha insistit a reclamar passos en aquest sentit.

En matèria de finançament, també ha assenyalat aspectes com la condonació del FLA i el compliment dels acords pressupostaris del 2023, i sobre la resolució del conflicte polític ha assegurat que Sánchez pot fer reformes estructurals en l'administració de justícia davant l'existència de "tribunals reactius" a l'aplicació de la llei d'amnistia.

ORGANITZACIÓ D'ERC

Sobre el congrés d'ERC, ha defensat el model actual de lideratge del partit i ha retret propostes que, a parer seu, estan més pensades "per apartar Oriol Junqueras de la possible cursa electoral en un futur que de tenir una visió estratègica com a organització política".

A més a més, ha reivindicat la figura de l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès, qui ha definit com una "figura clau en aquests anys d'ERC que ha de continuar tenint un paper important", i ha afegit que no comparteix que la formació deixi de ser només independentista, com va plantejar l'exdirigent Joan Tardà.