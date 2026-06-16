Capella (ERC) sobre les investigacions judicials al PSOE: "Que cada pal aguanti la seva vela"

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Esther Capella, ha reivindicat aquest dimarts que el seu partit no ha tingut cap cas de corrupció en 95 anys d'història, davant les diverses investigacions judicials que tenen obertes al PSOE: "Que cada pal aguanti la seva vela".
En una roda de premsa a la cambra catalana, ha assegurat que els socialistes haurien de tenir un interès "clar i determinat per buidar qualsevol ombra de dubte que tingui a veure amb la corrupció", per la qual cosa els ha instat a donar explicacions.
Segons Capella, als republicans els han intentat trobar alguns casos però sempre han demostrat que estan "nets", després de deixar clar que la formació és responsable dels actes dels seus càrrecs institucionals en l'exercici de la seva activitat.