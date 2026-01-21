Capella (ERC) lamenta el mort a Gelida (Barcelona) i demana solucions "ràpides" a Rodalies

Assegura que "la no inversió a Catalunya" és el que ha fet que s'hagi aturat el servei
BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha lamentat la mort del maquinista en l'accident ferroviari d'aquest dimarts a la nit a Gelida (Barcelona), a més dels morts en el d'Adamuz (Còrdova), i ha demanat solucions "ràpides i efectives" a Rodalies i que es reverteixi la situació com més aviat millor, en al·lusió a la decisió de no reprendre la circulació de trens fins que no hi hagi condicions de seguretat.
En una roda de premsa aquest dimecres a la cambra catalana, ha criticat "l'actitud de Renfe i el Govern, no posant al centre els ciutadans", ja que considera que molts usuaris s'han trobat a les estacions aquest matí sense servei i sense una alternativa per desplaçar-se.
"És inadmissible deixar el conjunt de ciutadans sense un mitjà de transport. Si no hi ha Rodalies, calia un mitjà alternatiu per poder-se desplaçar, per poder garantir la mobilitat", ha criticat Capella, que ha lamentat que aquesta situació ha creat sensació d'inseguretat i caos.
La portaveu republicana ha atribuït l'aturada del servei de Rodalies a la manca d'inversió en aquestes infraestructures: "Els accidents per causes naturals són incontrolables, però la no inversió a Catalunya és el que ha fet que avui s'hagi hagut d'aturar el servei", ha insistit.
Ha reclamat que el Pla Rodalies 2026-2030 continuï "amb el mateix ritme i nivell d'inversió que el quinquenni anterior", i ha qualificat d'indigne i indecent el servei de Rodalies, que perjudica i condiciona la vida de milers de ciutadans i l'economia catalana, en les seves paraules.
Capella ha sostingut que l'"única solució" a aquesta situació és el traspàs de la gestió de Rodalies a la Generalitat, i ha destacat que ERC treballa en aquesta direcció per millorar la infraestructura i el servei.
COMPAREIXENCES
Ha reclamat que el Govern doni les explicacions pertinents al Parlament, i ha recordat que les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i de Territori, Sílvia Paneque, ja han demanat comparèixer a la cambra, preguntada per si demanaran responsabilitats directes al Govern.
"Veurem què és el que passa durant el dia d'avui. També ens reservem peticions de compareixença que vagin més enllà de les responsables polítiques", ha avisat.