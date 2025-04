Capella (ERC) insta el Govern a "no anar a remolc de les decisions del BOE" amb els aranzels

Critica que en aquest moment no hi ha delegat del Govern als EUA per acompanyar les empreses

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha instat el Govern a "no anar a remolc de les decisions del BOE" amb el disseny de les polítiques per respondre als aranzels anunciats pel president dels Estats Units, Donald Trump.

En una entrevista d'Europa Press, ha reclamat al Govern que aprofundeixi en les "inversions previstes en sectors estratègics que ja estan perfectament identificats" per part de l'executiu anterior d'ERC, com els fons Arrel, i ha assegurat que en aquesta línia se centraran les seves exigències de cara a les negociacions per aprovar un nou suplement de crèdit.

Ha assenyalat que la possibilitat d'avançar en acords nous amb el Govern tindrà a veure amb el compliment dels acords pendents i que el Govern tingui ambició nacional i social: "I en la qüestió dels Estats Units, la Generalitat haurà de fer coses diferents, haurà de ser audaç. El Govern haurà de posar l'accent en les polítiques que van més enllà del que estan disposats a fer al PSC".

La portaveu republicana ha demanat aprendre del que va passar amb el repartiment dels fons Next Generation, que "es van voler dissenyar des d'una visió centralista, i han provocat algunes qüestions que no són menors, que no tothom pogués accedir als fons i que alguns d'aquests fons no permetessin que autònoms, petites i mitjanes empreses, hi poguessin accedir".

MIRADA CENTRALISTA

Ha acusat els socialistes de tenir una mirada centralista i uniformitzadora --textualment--, que no permet tenir en compte les potencialitats de Catalunya: "No es tracta de frenar els que anem disparats, sinó, en tot cas, de permetre que continuem anant disparats o que millorem encara més econòmicament", ha subratllat.

També ha lamentat que aquesta situació dels aranzels agafi Catalunya "sense un delegat al capdavant d'una de les delegacions més importants, que és la de Nord-amèrica", per poder acompanyar les empreses catalanes amb la situació dels aranzels.

Capella considera necessari "ampliar les delegacions a l'exterior i a més cobrir la vacant" dels Estats Units, després que el Govern va cessar el delegat al desembre i encara no l'ha substituït, cosa que, segons ella, afebleix Catalunya.

ACORD D'INVESTIDURA

La portaveu dels republicans ha explicat que encara no s'han reunit amb el Govern per analitzar el grau de compliment de l'acord d'investidura, però que encara són "lluny alguns d'aquests grans avenços, com pot ser el finançament singular", encara que ha reconegut que ja s'han fet passes.

Ha assegurat que ara com ara no estan en condicions d'explicar "gran cosa" de les negociacions sobre el finançament singular, i ha recordat que encara estan dins del termini del primer semestre de l'any per treballar en el disseny del nou model de finançament singular perquè Catalunya pugui recaptar el 2026 l'IRPF.

"Esperem que puguem, en les pròximes setmanes, dir alguna cosa més. Però s'ha de treballar més intensament", ha assenyalat Capella, que ha afegit que de vegades els acords arriben a l'últim moment, i ha posat d'exemple el pacte d'aquesta setmana entre el Govern, ERC, Comuns i la CUP per regular el lloguer de temporada.

La també exconsellera de Territori ha descartat posar calendaris perquè considera que de vegades no permeten avançar, i ha instat l'executiu de Salvador Illa a "fer els deures" en matèria de finançament.