Capella (ERC) insisteix en la destitució de Trapero per les infiltracions: "No sap distingir la seva funció"

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha insistit que el Govern ha de destituir el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per les infiltracions de dos agents de la policia catalana en una assemblea de docents que estava preparant vagues educatives: "No sap distingir la seva funció", ha criticat.
En una roda de premsa aquest dilluns, ha sostingut que "no es pot confondre la direcció política i la direcció de la policia", ja que considera que això porta a cometre errors com el que ha ocorregut amb les infiltracions, que ha qualificat d'intolerables i ha insistit que es prenguin les mesures oportunes.
Capella també ha qualificat d'"acudit" que Junts intenti corresponsabilitzar-ne ERC i acusar-los de legitimar la infiltració dels Mossos en les assemblees de professors en no haver congelat les negociacions pressupostàries per aquest assumpte.
"Sembla un acudit, i no vull aprofundir en el terme acudit en relació amb determinades afirmacions que es fan en aquest faristol. Al final la ciutadania no ens prendrà seriosament", ha afirmat la portaveu republicana preguntada per les acusacions de Junts.