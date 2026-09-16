Capella (ERC): Illa "agafa el guant" de Junqueras amb els acords en educació

Veu una "venjança" dels tribunals espanyols en no aplicar l'amnistia a Puigdemont
BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha afirmat aquest dimecres que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "agafa el guant" del líder d'ERC, Oriol Junqueras, després de la seva proposta al juliol (en una entrevista a Europa Press) de fer un acord ampli en educació que transcendeixi legislatures i amb equips d'experts.
Ho ha dit en una entrevista a La 2Cat, recollida per Europa Press, en preguntar-li per la conferència d'Illa de dilluns amb motiu de l'equador de la legislatura, de la qual n'ha destacat l'"autocomplaença", una mirada esbiaixada i manca d'autocrítica i d'ambició.
Sobre el fet que Junqueras hagi encetat una ronda de contactes per construir aquest pacte en educació, Capella ha defensat que els republicans volen evitar la confrontació política i ha instat tots els actors polítics a posar-se d'acord.
AUTOCRÍTICA D'ERC
Preguntada per si ERC fa autocrítica després d'ocupar la cartera d'Educació entre 2018 i 2014, la portaveu ho ha afirmat: "La faig tota, del que hem fet bé i del que no hem fet bé. Ara dir que només és culpa d'una part, d'un color polític, em sembla injust. En qualsevol cas, assumim les responsabilitats".
Ha afegit que tant el PSC com l'extinta CiU també van governar "molts anys" a Educació.
AMNISTIA
Sobre el rebuig del magistrat instructor del procés, Pablo Llarena, d'aplicar la llei d'amnistia al líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, Capella ha al·legat que està "jugant amb el temps" però s'ha mostrat convençuda que se li acabarà aplicant.
"El que han fet els tribunals espanyols és venjança, són actes de venjança. És un missatge generalitzat a la població de Catalunya".
CEUTA
Respecte a la crisi migratòria de Ceuta, la portaveu ha demanat que es doti dels recursos necessaris per poder fer un acollida "adequada" als menors migrants i que tinguin cobertes les seves necessitats.
"Per tant, vull dir, com si fossin a casa seva. És casa seva perquè ara els tenim aquí, els tenim a Ceuta i, en tot cas, han entrat en territori d'Espanya".