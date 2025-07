Capella (ERC) expressa el seu suport als afectats i confinats per l'incendi de Paüls (Tarragona)

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha expressat aquest dimarts el seu suport als afectats per l'incendi de Paüls (Tarragona), que manté confinats els veïns de les entitats de població dels Reguers, Bítem i Jesús de Tortosa i els municipis d'Aldover, Alfara de Carles, Paüls, Xerta, Tivenys i Roquetes, a més del Pinell de Brai i Prat de Comte.

En una roda de premsa a la cambra catalana, també ha manifestat el seu agraïment als professionals i voluntaris que treballen "de manera incansable" per apagar les flames i protegir els ciutadans.

"El nostre cor està amb el Baix Ebre i la Terra Alta i esperant que la naturalesa, que també juga un paper rellevant, faci el possible perquè es pugui apagar aquest foc tan ràpid com sigui possible", ha afegit.