Capella (ERC) exigeix a Paneque mesures mentre continuï tallada l'AP-7 i un calendari d'inversions

Destaca que Paneque "ha estat receptiva" i per ara descarta demanar dimissions
BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, s'ha reunit aquest divendres amb la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, un cop s'ha restablert la circulació de trens de Rodalies després de dos dies aturada i de mantenir-se tallada l'AP-7, i li ha demanat mesures mentre continuï aquest tall i que exigeixi un calendari d'inversions al Govern central per mantenir aquesta autovia.
En unes declaracions a la seu d'ERC, juntament amb el diputat del partit al Parlament Jordi Albert, que també ha assistit a la reunió urgent que van demanar els republicans, Capella ha explicat que també ha reclamat un calendari de quan es reobrirà l'AP-7 i que, mentre no passi, es mantinguin aixecades les barreres dels peatges.
Quant a la circulació de Rodalies, la portaveu republicana ha exigit que mentre es recuperi la normalitat es mantingui l'increment de trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i d'autobusos de reforç.
"NO HA ESTAT A L'ALÇADA"
També ha criticat que el Govern "no ha estat a l'alçada" a l'hora de garantir la seguretat laboral durant els dos dies en què no han circulat trens, i li ha traslladat que hauria calgut un acord amb la patronal i els sindicats per garantir el teletreball.
Ha insistit que qui té la responsabilitat de fer inversions "té noms i cognoms: l'Estat, que té l'obligació de mantenir totes les infraestructures".
Capella ha explicat que Paneque "ha estat receptiva i ha entès la posició d'ERC", després d'afegir que els republicans fan una oposició exigent i que aporten solucions, i ha defensat que la solució també passa per la governança absoluta de les infraestructures i el traspàs integral de Rodalies.
Preguntada per si descarta demanar dimissions després d'aquest episodi, Capella ha respost que han demanat al Govern que exigeixin responsabilitats i que, un cop passi tot, analitzaran "si el Govern ha estat a l'alçada o no".